25.000 deelnemers op drie dagen voor online corona-bevraging van ZNA BJS/BLG

24 maart 2020

10u52 0 Antwerpen Sinds de lancering van een Sinds de lancering van een online corona-tool van ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) vrijdagavond , hebben zich al ruim 25.000 burgers geregistreerd. Ongeveer 1.000 van hen werd aangeraden om contact op te nemen met hun huisarts, ruim 900 vertoonden symptomen die een bezoek aan de huisarts of een spoeddienst noodzakelijk maakten.

Het online corona-zorgpad is een initiatief van een aantal artsen van ZNA. Patiënten kunnen een vragenlijst invullen om te weten wat hun risico is op een corona-besmetting op basis van een aantal symptomen. De tool geeft hen een inschatting van de kans of ze daadwerkelijk besmet zijn, en verwijst volgens de richtlijnen van de overheid door naar de best geplaatste zorgverlener. De online tool geeft geen diagnose, maar zorgt ervoor dat mensen zich niet nodeloos ongerust maken of naar de spoedafdeling gaan wanneer daar geen indicatie voor is.

Sinds de lancering op vrijdag 20 maart in de vooravond, registreerden zich ruim 25.000 burgers, meldt het ZNA. Circa 1.000 of 4 procent van hen (waarvan 280 mensen werkzaam in de zorg) worden aangeraden contact op te nemen met hun huisarts of huisartsenwachtpost. Ruim 900 (3,6 procent) vertonen tekenen die een bezoek aan de huisarts of spoedafdeling noodzakelijk maakt omdat zij naast de aangehaalde symptomen medisch belast zijn door andere aandoeningen of een hogere leeftijd.