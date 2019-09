240 kilo cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept in Brazilië Sander Bral

29 september 2019

17u48 0 Antwerpen Opnieuw is er in Zuid-Amerika door de lokale autoriteiten een grote lading cocaïne onderschept die voor Antwerpen bestemd was. Een drugshond vond 240 kilogram coke in een lading suiker. In Antwerpen heeft de lading cocaïne een straatwaarde van twaalf miljoen euro.

In de haven van het Braziliaanse Santos vond een drugshond van de Braziliaanse douane zaterdag een grote lading cocaïne. De drugs zaten verstopt in een container vol zakken kristalsuiker. De lading werd gecontroleerd omdat er aanwijzingen waren dat de container na aankomst in de haven nog geopend was.

Het gaat in totaal om zeven zakken coke, goed voor 240 kilogram. Op de zwarte markt in Antwerpen kan 240 kilogram cocaïne verkocht worden voor ongeveer twaalf miljoen euro. Er werd nog niemand gearresteerd in deze zaak.