23-jarige bestuurder rijdt te snel en verleent geen voorrang van rechts: botsing tussen twee wagens Sander Bral

11 januari 2020

17u54 0

Er vond vrijdagavond een aanrijding plaats in de Jan Van Hoenackerstraat ter hoogte van de Jan Smolderenstraat. Een wagen die de Jan Smolderenstraat wenste over te steken verleende geen voorrang van rechts en reed in op een wagen die in de Jan Smolderenstraat reed. Door de aanrijding werd de ene auto tegen een gevel geduwd, de andere kwam tot stilstand tegen een verkeersbord. Vermoedelijk reed de bestuurder die geen voorrang verleende, een vrouw van 23 jaar, te snel op het moment van de aanrijding. Bovendien reed ze tegen de richting in de enkelrichtingstraat. De tegenpartij, een 24-jarige man, liep lichte verwondingen op. De gevel raakte niet beschadigd door de aanrijding.