23 (!) flessen lachgas gevonden in garage die 'als carwash gebruikt zou worden'

26 mei 2020

13u36 0

Het politiewijkteam van Borgerhout heeft samen met de dienst Sociale Inspectie een garage gecontroleerd in de Vincottestraat. Verontruste buurtbewoners meldden eerder dat ze vaak dure auto’s zagen aan- en afrijden. De huurders van het pand gaven aan dat ze een carwash zouden gaan uitbaten. Toch vond de politie geen gepaste vergunningen die voor dat adres afgeleverd werden.

Gezien het wijkteam vermoedde dat er sprake was van een illegale uitbating, ging de politie ter plaatse kijken. Een persoon die illegaal in het land verbleef, voerde er schilderwerken uit. Er was niets te zien dat op de uitbating van een carwash kan wijzen. De politie vond er wel 23 flessen lachgas en 4.750 ballonnen, wellicht voor consumptie van het lachgas. De flessen en ballonnen werden in beslag genomen.