22 procent meer studenten voor AP Hogeschool: “Dankzij graduaatsopleidingen”

BJS/BLG

19 september 2019

11u32 0 Antwerpen Het studentenbestand van de AP Hogeschool is met bijna 22 procent gegroeid ten opzichte van vorig academiejaar. Het aantal nieuwe eerstejaarsstudenten is er zelfs met 56 procent toegenomen. De hogeschool in Antwerpen wijt de stijging aan het al eerder gesignaleerde succes van de nieuwe graduaatsopleidingen. Daarvan biedt AP er liefst 16 aan.

In totaal verwelkomt AP Hogeschool dit academiejaar bijna 15.000 studenten over de bachelors en graduaten samen, oftewel ruim 3.000 meer dan in 2018-2019. De stijging zet zich vooral door in de welzijnsopleidingen, die plots drie keer zoveel studenten tellen. De managementsopleidingen gaan er gezamenlijk met 70 procent op vooruit en zowel de informatica- als de lerarenopleidingen met 50 procent. Enig minpunt is volgens de hogeschool dat de gezondheidsopleidingen erop achteruitgaan. “Het blijft moeilijk om studenten verpleegkunde aan te trekken”, zegt woordvoerster Karolien Loriers.

De forse toename van het aantal studenten valt volgens AP vooral te verklaren door het succes van de graduaatsopleidingen. Die tweejarige opleidingen met veel praktijklessen vervangen de HBO5-opleidingen van de Centra voor Volwassenonderwijs, maar er zijn er ook een pak nieuwe gecreëerd. Bij AP blijken onder meer accounting administration, internet of things, programmeren, de verkorte lerarenopleiding en orthopedagogie populair.

De hogeschool laat tenslotte nog weten dat de cijfers nog niet definitief zijn, aangezien er nog dagelijks studenten bijkomen. “We zijn nochtans maandag begonnen met de lessen”, stelt Loriers. “Ook de trend van late inschrijvingen is nieuw.”