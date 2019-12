22-jarige bestuurder vliegt over rotonde: “Fles lachgas gevonden” Jan Aelberts

30 december 2019

14u20 3 Antwerpen Een 22-jarige man vlamde zondagnacht over een rondpunt van de Valaarstraat. Mogelijk was hij onder invloed van lachgas. De twee passagiers in de wagen gooiden zo’n gasfles net na de crash in de struiken.

In de nacht van zondag op maandag, rond 2.30 uur, negeerde de bestuurder van een Renault Clio het rondpunt en reed hij rechtdoor. De 22-jarige man uit Wilrijk voelde zich onwel en werd naar het Sint-Augustinusziekenhuis afgevoerd.

Zijn auto was zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De brokstukken lagen verspreid over de rijbaan. Een getuige had gezien dat er naast de chauffeur nog twee passagiers in de wagen zaten en er na de aanrijding een fles lachgas in de struiken werd weggeworpen.

De fles werd snel teruggevonden en er waren aanwijzingen dat ze recent werd gebruikt. Het rijbewijs van de bestuurder werd met onmiddellijke ingang voor 15 dagen ingetrokken.

Het oneigenlijk gebruik van lachgas - als verdovend middel - is sinds kort verboden in Antwerpen, omdat het stadsbestuur de strijd wil aanbinden met de overlast die het steeds vaker veroorzaakt.