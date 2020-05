214.000 euro voor de restauratie van drie bruggen in het Nachtegalenpark ADA

10u20 0 Antwerpen Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 214.885,43 euro toe voor de restauratie van drie bruggen in het Nachtegalenpark. De bolbrug in Den Brandt die bij een recente storm nog werd beschadigd door een omgewaaide boom, zal volledig worden gedemonteerd en hersteld.

“In 2010 stelde de stad Antwerpen voor het Nachtegalenpark een beheersplan op. Op die manier kan de stad met een duidelijke visie het museumpark onderhouden en ontwikkelen. Het Nachtegalenpark transformeerde tijdens dit decennium in een aangename erfgoedsite en een toppubliekstrekker voor de regio; dreven werden hersteld, bomen vervangen, paviljoentjes en hekwerken gerestaureerd. Drie bruggen die dringend nood hebben aan onderhoud zijn nu aan de beurt”, zegt minister Diependaele.

De stad Antwerpen restaureert in het Nachtegalenpark drie bruggen: twee in Den Brandt en één in Vogelenzang. De stabiliteit van de bruggen wordt hersteld, het smeedwerk ontroest en voorzien van een nieuwe beschermingslaag. De brugdekken worden verwijderd en krijgen nieuwe planken.

De bolbrug in Den Brandt die bij een recente storm nog werd beschadigd door een omgewaaide boom, zal volledig worden gedemonteerd en hersteld. De leuning die niet meer voldoet aan de huidige veiligheidsnormen wordt beter bevestigd aan de brug en zodanig aangepast dat iedereen terug vellig over de brug kan en dit in harmonie met het oorspronkelijke ontwerp.

Het Nachtegalenpark ontstond in 1911 door het samenvoegen van de parken Middelheim, Den Brandt en Vogelenzang. Vandaag is het een groen eiland van 16 ha in de verstedelijkte omgeving ten zuiden van Antwerpen, met onder meer het Middelheimziekenhuis, de kleine ring, de Craeybeckxtunnel en een universiteitscampus. In 2010 werd het landschapsbeheersplan voor het Nachtegalenpark goedgekeurd. Sindsdien is het beheer van het park, door de groendienst van de Stad Antwerpen, een versnelling hoger geschakeld. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar voor de bezoekers.

Het Nachtegalenpark is sinds 1976 beschermd als monument en sinds 2005 ook beschermd als landschap.