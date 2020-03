21-jarige opnieuw gepakt voor gevaarlijk rijgedrag nadat hij eerder al dodelijk ongeluk veroorzaakte Sander Bral

05 maart 2020

11u39 254 Antwerpen De politie heeft twee jonge mannen opgepakt die met luxueuze huurwagens voor gevaarlijke situaties zorgden op de Antwerpse Ring. Eén van de bestuurders (21) had eerder al een De politie heeft twee jonge mannen opgepakt die met luxueuze huurwagens voor gevaarlijke situaties zorgden op de Antwerpse Ring. Eén van de bestuurders (21) had eerder al een verkeersongeval veroorzaakt , waarbij één van zijn passagiers om het leven kwam.

Begin deze week merkte een anonieme wagen van de Antwerpse politie een gevaarlijke situatie op in de Emiel Vloorstraat in het stadscentrum. Verschillende luxewagens met een Duitse nummerplaat reden met hun vier knipperlichten aan, claxonneerden en gaven luidruchtig gas vanuit stilstand. De ploeg besloot de wagens in het oog te houden en volgde hen tot op de Antwerpse Ring.

Daar reden twee wagens nog steeds met hun vier richtingsaanwijzers aan. Ondanks het vlotte verkeer kon de politie vaststellen dat de bestuurders 30 à 40 kilometer per uur reden en zo voor een situatie zorgden waarbij andere bestuurders in gevaar werden gebracht. De politie besloot daarom om de twee voertuigen aan de kant te zetten en over te gaan tot een controle op de pechstrook.

Niet verzekerd

Er werden ook ploegen in bijstand gevraagd. De bestuurders van 19 en 21 jaar oud bleken nog passagiers in de wagens te hebben van 18, 15, 8 en 5 jaar oud. Al meteen werd duidelijk dat de huurcontracten van de wagens niet in orde waren en dat er geen verzekeringsbewijzen beschikbaar waren. In combinatie met het gevaarlijk rijgedrag van de bestuurders werd besloten om de twee wagens bestuurlijk in beslag te nemen.

Weerspannig

De bestuurders konden deze beslissing niet smaken en stelden zich agressief op naar de politie. Er werden verschillende bedreigingen geuit en het kwam tot geduw en getrek, dat alles op de pechstrook van de Antwerpse ring.

(lees verder onder de foto)

Dodelijk ongeval

Na een grondige controle bleken de twee bestuurders gekend voor verschillende zware verkeersovertredingen. De 21-jarige uit Hoboken had bijvoorbeeld al eens een verkeersongeval veroorzaakt, waarbij één van zijn passagiers om het leven kwam. Begin januari 2019 knalde hij met zijn wagen tegen een paal aan het Sportpaleis. Het voertuig plooide door de klap volledig rond de paal. De 32-jarige passagier uit Merksem overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder - toen nog twintig jaar - werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft duidelijk zijn lesje niet geleerd na dat ongeval.

Drie arrestaties

De andere bestuurder (19) was vorig jaar door de politie betrapt toen hij met vier passagiers aan hoge snelheid meerdere overtredingen maakte. Hij reed toen rond in een voertuig zonder geldige papieren en beschikte enkel over een voorlopig rijbewijs.

Uiteindelijk werden twee voertuigen in beslag genomen en werden drie mannen aangehouden voor ordeverstoring, weerspannigheid, bedreigingen en smaad. Er werden meerdere pv’s opgemaakt, waarvoor de betrokken zich nog moeten verantwoorden.