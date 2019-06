21 foutparkeerders bestraft rond Sint-Jansplein Sander Bral

04 juni 2019

Het verkeersondersteuningsteam van de regio City van de lokale politie hield maandagnamiddag en -avond een controleactie in de omgeving van het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord. De boorddocumenten van automobilisten werden gecontroleerd en er werd aandacht besteed aan foutgeparkeerde wagens. Op enkele uren tijd werden in totaal 21 GAS-boetes uitgeschreven voor foutparkeerders. Twee personen reden rond zonder rijbewijs en twee konden hun identiteitskaart niet tonen. Eén iemand reed rond zonder geldige keuring. Drie bestuurders legden een positieve drugtest af, maar geen enkele bestuurder had te veel gedronken. Tot slot kreeg één iemand een boete omdat hij een enkelrichtingsstraat verkeerd inreed. Eén iemand werd beboet omdat een kind in de wagen geen gordel droeg. Bij vier buitenlandse chauffeurs werd ook nog 409 euro aan openstaande boetes geïnd.