21.000 lachgaspatronen in beslag genomen uit één bestelwagen Sander Bral

14 maart 2020

18u33 0

Een ploeg van de lokale recherche leefmilieu merkte tijdens een patrouille een voertuig dat opmerkelijk traag reed en zwaar overladen leek. De camionette werd gecontroleerd en bleek een lading van meer dan 600 kilogram aan boord te hebben. Het ging om meer dan 21.000 lachgaspatronen die in Nederland waren aangekocht voor om en bij de 6.000 euro. In de bestelwagen werden ook heel wat ballonnen aangetroffen, wat duidelijk maakte dat de patronen bedoeld waren voor consumptie, wat verboden is in Antwerpen. Heel de lading werd in beslag genomen en er werd een gas-boete uitgeschreven.