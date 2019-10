2020 wordt feestjaar voor Panamarenko met twee expo’s en wandeling ‘Pana Parcours’ AMK

22 oktober 2019

10u59 3 Antwerpen 2020 wordt een feestjaar voor Panamarenko. De Antwerpse kunstenaar wordt namelijk 80 jaar, en dat wordt gevierd met een pop-uptentoonstelling bij de Antwerpse galerij Camp en Campo in januari, een vervolg in de zomermaanden in het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen én een wandeling doorheen de Antwerpse binnenstad.

Vliegende rugzakken, helikopters met pedalen, zeppelins, meikevers,... Panamarenko, of Henri Van Herwegen, heeft het allemaal gecreëerd. In 2020 viert hij zijn 80ste verjaardag, en zijn echtgenote en enkele dichte vrienden besloten een verrassingstribute uit te werken in twee delen. Het eerste deel, een pop-upexpo bij Campo en Campo, opent op 24 januari 2020. Zijn meest geliefde werken worden samengebracht, aangevuld met maquettes, zelden eerder geziene tekeningen, historische filmpjes en andere objecten van zijn imaginaire werken.

Van mei tot augustus volgt het tweede deel van de verjaardagstribute. Zo houd je tijdens de feestelijke stadswandeling ‘Het Pana Parcours’ halt op plaatsen waar de kunstenaar zijn sporen naliet. Tegelijkertijd kan je in het M HKA terecht voor een tentoonstelling in virtual reality en een overzicht van Panamarenko's leven. Zijn huis in de Antwerpse Biekorfstraat wordt – dankzij de samenwerking met M HKA - in ere hersteld en opengesteld voor publiek. Buiten Antwerpen zullen ook andere Vlaamse erkende en niet erkende musea ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag werken tonen.

Tickets voor de expo bij Campo en Campo kan je vanaf 25 oktober reserveren via www.panamarenko.be.