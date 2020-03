20-jarige verhandelt lachgas en negeert meermaals coronamaatregelen Sander Bral

23 maart 2020

16u33 0 Antwerpen Een voertuig werd zondagnacht gecontroleerd door de politie nadat er op bewakingscamera’s werd vastgesteld dat een jonge kerel flessen lachgas aan het in- en uitladen was. De twintigjarige bestuurder werd in de Korte Herentalsstraat aan de kant gezet.

In zijn wagen werden negen flessen lachgas aangetroffen. Hij had ook zeshonderd euro cash geld op zak. De flessen werden in beslag genomen. De man kreeg een boete voor het verhandelen van lachgas en voor het niet-respecteren van de heersende maatregelen rond Covid-19. Het was de tweede keer dat hij op zondag betrapt werd op het negeren van de maatregelen.