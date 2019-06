20-jarige Michiel lanceert nieuw openluchtfestival op Konijnenwei: “Iets nieuws gestart omdat ik mijn ding niet vond” Sander Bral

26 juni 2019

11u39 0 Antwerpen Na het Twintig Achttien Festival strijkt binnenkort ook Geheimzinning Open Air neer op de Konijnenwei aan het Vlinderpaleis. Na twee jaar clubfeesten waagt jonge eventmanager Michiel Van den Broeck (20) zich voor het eerst aan een openluchtfestival met twee podia. “Ik vond mijn ding niet in Antwerpen, dan ben ik zelf maar met iets nieuws gestart.”

Michiel Van den Broeck (20) uit Lint studeert momenteel nog event- en projectmanagement aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, maar hij wacht niet op zijn diploma om ambitieuze projecten op poten te zetten. Twee jaar geleden begon hij een nieuw feestconcept met de mysterieuze naam Geheimzinnig.

Lo-fi house

“Ik ging dikwijls feesten in ’t Stad maar écht mijn eigen ding heb ik nooit gevonden”, herbeleeft Michiel. “Er waren uiteraard wel goeie concepten waar ik me rot geamuseerd heb, maar de artiesten die ik zelf wilde zien, werden niet geboekt. Dan heb ik het zelf maar gedaan. Ik ben met een eerste editie begonnen in Kavka. Ik focusde me vooral op disco en funk, meer experimentele elektronische muziek en zogenoemde lo-fi house, dansmuziek die bewust elementen met lage geluidskwaliteit gebruikt, zoals het geluid van een cassetterecorder of het krassen van een deejaynaald.”

Geheimzinnig werd populairder en bleef groeien. Het feestconcept verhuisde van Kavka naar Bar Helder, Meatpack en Ampere en passeerde zelfs in Gent. Michiel nodigde buitenlandse artiesten uit zoals Mella Dee, Beesmunt Soundsystem en Innershades.

“Het idee om ook in de zomer iets te doen, kriebelde al langer”, gaat Michiel verder. “Daarvoor doe ik beroep op Duffelaar Matthias Roets (23) van P-Production. Ik werkte in het verleden al dikwijls samen met zijn audio- en lichtbedrijf. Hij zal me voor het festival logistiek bijstaan, omdat ik zelf weinig ervaring en kennis heb in grote openluchtproducties.”

Het nachtleven in Antwerpen ligt al even onder vuur. Daardoor worden initiatiefnemers uit de sector wakker geschud. Nieuwe concepten ontpoppen en klassiekers worden van onder het stof gehaald. Michiel Van den Broeck

De eerste editie van Geheimzinnig Open Air heeft meteen twee podia. “Een groter podium en een kleinere secret stage”, zegt Michiel. “We spreiden de grotere artiesten over beide podia, om te voorkomen dat alle bezoekers bij hetzelfde podium blijven staan. Het is de bedoeling dat ze alles ontdekken. Met Geheimzinning willen we interesse opwekken bij de bezoekers.”

Verschillende genres

“Op het programma staan onder andere de Berlijnse housedeejay Black Loopt en de lo-fi house van zijn landgenoot Adryiano. Voor disco en synthpop zorgt de Nederlander Jan van Kampen, bekend van het Amsterdamse festival Dekmantel. Verder spelen ook Konna van Studio Brussel en Supreems, een Antwerpenaar die vooral in het buitenland bekend is door zijn steengoede producties. We willen hem in eigen land ook wat meer onder de aandacht brengen. De volgende weken worden er nog één grotere naam en onze resident-deejays bekend gemaakt.”

“Ik hoop dat Geheimzinnig op termijn een vaste waarde kan worden in Antwerpen”, besluit Michiel. “Het nachtleven in de stad ligt al een tijdje onder vuur door de problemen bij De Shop, Club Vaag, Café d’Anvers en zelfs in sommige cafés tegenwoordig. Ik merk dat mensen uit de sector wakker worden door die problematiek. Er komen terug nieuwe concepten opsteken zoals Ampere Open Air maar ook oude bekenden keren terug met de herrijzenis van Café Capital.”