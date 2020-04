2.400 pv’s voor corona-inbreuken in provincie Antwerpen Patrick Lefelon

22 april 2020

11u58 0 Antwerpen In de provincie Antwerpen zijn sinds de lockdown 2.406 processen-verbaal opgesteld tegen overtreders van de corona-maatregelen. Een kleine duizend overtreders kreeg ondertussen een minnelijke schikking toegestuurd. 32 verdachten zijn opgepakt omdat zij spuwden naar omstaanders of naar politie. De eerste spuwers staan volgende donderdag al voor de rechter.

Bij het ingaan van de lockdown op 16 maart liet provinciaal procureur Franky De Keyzer meteen weten dat hij streng zou optreden tegen overtreders. Mensen die toch samenkwamen of een niet-essentiële verplaatsing maakten, kregen een boete van 250 euro. Voor bedrijven of horecazaken die zondigen tegen de coronasluiting, wordt een minnelijke schikking van 750 euro uitgeschreven.

In ruim een maand tijd zijn er 2.406 pv’s naar het parket gestuurd. Een duizendtal zijn door het parket verwerkt. De overtreders hebben een overschrijving voor een minnelijke schikking in de bus gekregen. Het overgrote deel van de pv’s komt uit de stad Antwerpen.

De rest van de pv’s zijn nog in verwerking. Poiltiekorpsen hebben drie weken de tijd om hun pv’s aan het parket door te sturen. Per pv kunnen er verschillende overtreders zijn. Een café dat toch open is, riskeert een boete als handelszaak. De aanwezigen krijgen elk individueel een boete omdat zij zijn samengekomen.

Spuwers

Voor de 32 coronaspuwers die opzettelijk naar de politie of andere personen spuwen, heeft de procureur tot op heden telkens de onmiddellijke aanhouding gevorderd en meestal ook gekregen. Zij worden beschuldigd van het verspreiden van giftige stoffen. De eerste coronaspuwers komen volgende week donderdag al voor de rechtbank.