2,2 ton cocaïne voor Antwerpen onderschept in Zuid-Amerika PLA

18 januari 2020

15u18 42 Antwerpen In Colombia en Brazilië zijn deze week twee ladingen met in totaal 2,2 ton cocaïne bestemd voor Antwerpen onderschept.

De Colombiaanse zeemacht heeft één ton cocaïne onderschept. De drugs werden gevonden bij een controle van een zeeschip in de Golf van Uraba in de Caraïbische Zee. Bij de inspectie troffen de controleurs veertig zakken aan in een container. In elke zak staken zo'n 25 pakjes cocaïne. De container had als eindbestemming Antwerpen.

De drugs werden van boord gehaald en getest. Het bleek wel degelijk om cocaïne te gaan. Volgens een mededeling van de Colombiaanse Zeemacht zouden de drugs zijn opgestuurd door de para-militaire groep “Golf Clan.” Dat is de grootste gewapende drugsclan in Colombia.

Dit is de eerste grote drugsvangst van het jaar in Colombia.

Sojameel

Ook de Braziliaanse autoriteiten hebben deze week een lading cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept. Drugshonden hadden bij een controle in de haven van Santos alarm geslagen bij een container geladen met sojameel.

De douane liet de container uitladen en vond sportzakken met daarin 1,2 ton cocaïne.