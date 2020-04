2.000 Antwerpenaars kregen al coronaboete Patrick Lefelon

01 april 2020

17u10 8 Antwerpen De politie heeft sinds het ingaan van de lockdownmaatregelen al 2.075 personen beboet. De meeste processen-verbaal werden uitgeschreven voor niet-essentiële verplaatsingen. Dat levert een boete van 250 euro op. Vooral in Antwerpen-Noord en Borgerhout werden overtreders betrapt.

De lockdownmaatregelen gingen op woensdag 18 maart vanaf 12 uur ‘s middags in. De politie Antwerpen keek de eerste dagen nog wat door de vingers en gaf enkel mondelinge verwittigingen. Vanaf vrijdag 20 maart werden effectief processen-verbaal opgesteld. De politie organiseerde patrouilleploegen die specifiek op de toepassing van het actieplan tegen Covid-19 moesten toekijken.

Voor de maand maart levert dat in totaal 949 tussenkomsten van de politie op waarbij een proces-verbaal werd opgesteld. Bij één tussenkomst kunnen verschillende personen een pv krijgen. Bijvoorbeeld in een café dat ondanks de verplichte sluiting toch openblijft, krijgt zowel de uitbater als de aanwezige klanten een boete.

Dat verklaart waarom in totaal al 2.075 personen en 56 handelszaken een proces-verbaal hebben gekregen.

Niet-essentiële verplaatsingen

De meest vastgestelde overtreding (46 % van totaal) is die op de ‘niet-essentiële verplaatsingen’. Daarnaast zijn er 21% van de pv’s die betrekking hebben op mensen die toch in het openbaar blijven samenkomen. Verder stelt de politie vast dat veel mensen gaan samenzitten in auto’s (16 %) of in bij iemand thuis (8 %). Voor het negeren van de zogenaamde social distancing (8 %) moet de politie geregeld optreden.

De politie maakt de pv’s over aan het parket waar de overtreders een minnelijke schikking van 250 euro krijgen aangeboden. Wie vaker in overtreding is, wordt gedagvaard voor de rechtbank.

Achttien personen die tot drie keer toe in overtreding werden bevonden, zijn bestuurlijk aangehouden.

Vooral 2060 en Borgerhout

Over het algemeen stelt de politie dat de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan goed worden opgevolgd. Toch moet de politie vaker vaststellingen doen in de regio City (285). Er zijn dus vooral veel registraties in 2060 Antwerpen en Borgerhout.

Ook in de binnenstad (153) en in Hoboken, Wilrijk en op het Kiel (120) ligt het aantal vaststellingen hoger dan in de andere regio’s van Groot-Antwerpen.

56 handelszaken

De politie trad ook op tegen 56 handelszaken. Het ging dan vooral over winkels die niet-essentiële goederen verkochten, wisselkantoren en horecazaken. De zaakvoerders krijgen een boete van 750 euro. De belangrijkste overtreders op een rij: winkels die niet-essentiële goederen verkochten (14), wisselkantoren (9), cafés en restaurants (8), kappers (5), winkels met essentiële voeding (5), nachtwinkels (2), autogarage (2), shishabar (1) en schoonheidssalon (1).

Woekerprijzen

Op 30 maart heeft de politie op de Grotesteenweg flesjes ontsmettende handgel in beslag genomen. Ze werden aan woekerprijzen verkocht, wat in strijd is met de huidige maatregelen. De politie schonk ze – in samenspraak met het parket – aan de spoeddienst van het Sint-Vincentiusziekenhuis.

In Deurne is op 20 maart een doos met 35 mondmaskers in beslag genomen. De uitbater afficheerde de verkoop aan ontoelaatbaar hoge prijzen.

De burgemeester liet vorige week ook twee horecazaken verzegelen omdat ze de opgelegde maatregelen niet volgden. Een zaak in Berchem had de ramen afgeplakt zodat de politie de bezoekers niet kon opmerken. In een shishabar in Borgerhout waren 23 personen aanwezig. Naast de sluiting werden er ook waterpijpen in beslag genomen.

De burgemeester liet ook een bouwmarkt sluiten omdat de eigenaars probeerden om de Covid-19-maatregelen te omzeilen. Ze hadden meerdere keren heimelijk klanten verder geholpen. Aangezien er iemand op de uitkijk stond, kan aangenomen worden dat ze bewust handelden.