19de editie van Antwerp Diner haalt 112.134 euro binnen voor het goede doel AMK

10 februari 2020

14u24 0 Antwerpen ‘We proudly support positive people’ was de boodschap van de 19de editie van Antwerp Diner, gisteren in de vernieuwde Handelsbeurs. Het benefietdiner zamelt jaarlijks geld in voor het onderzoek naar en de preventie van aids en hiv, en dit jaar genoten zo'n 700 gasten van de kookkunsten van verschillende topchefs. Antwerp Diner haalde dan ook een recordopbrengst binnen: 112.134 euro, ten voordele van Sensoa, Het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Tomorrow4lsibani.

Het benefietdiner zamelt intussen al voor de 19e keer geld in voor onderzoek naar aids en hiv, en vond dit jaar plaats in de vernieuwde Handelsbeurs. Enkele topchefs verzorgden het diner, waaronder Roger Van Damme van Het Gebaar, die het totaal aantal Michelin-sterren op vijf bracht. Zijn medechefs waren Dorota Makarewicz (J&M Catering), Francesco de Candia (Francesco & Julia), Bert-Jan Michielsen (The Butcher’s Son), Dennis Broeckx (L’Epicerie du Cirque ‘Under The Palm Trees’), Seppe Nobels (Graanmarkt 13), Nick Bril (The Jane), Olivier de Vinck (Kommilfoo) en Ingrid Neven (Pazzo).

Exclusief kunstwerk

Na het recordbedrag van 105.423 euro vorig jaar, legde Antwerp Diner de lat dit jaar nog hoger. Vorig jaar bracht een mondharmonica van Toots Thielemans 23.000 euro in het laatje, en met de veiling van een uniek kunstwerk geschonken door Carll Cneut en ‘WM Gallery by Patrick Declerck’, kon Antwerp Diner ook dit jaar de aanwezige kunstliefhebbers op het gala bekoren. Cneut maakte het kunstwerk, met de naam ‘Colour conquers all’, speciaal voor Antwerp Diner.

Hoofdprijzen van de tombola waren een gesigneerde koksvest van alle aanwezige chefs (met een bon om in hun restaurant te gaan eten), een bon van Hugo Boss, een exclusieve handtas van Fratelli Rossetti, een reis naar Thailand voor twee personen van DEWI Reizen en een schilderij van Jan Scheirs. Samen met de veiling van het exclusieve schilderij van Carll Cneut, bracht de avond dan ook een mooie 112.134 euro op ten voordele van Sensoa, Het Instituut voor Tropische Geneeskunde en Tomorrow4lsibani.

De smakelijke benefiet werd begeleid door muzikale intermezzo’s van onder andere Get Ready, Hugh Kanza en de Romeo’s. Bovendien transformeerde Antwerp Diner dit jaar vanaf het laatste optreden in een heuse ‘Silent Disco’ (om de geluidsoverlast in de buurt rond de Handelsbeurs te beperken).