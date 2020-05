19-jarige trekt pistool bij ruzie op straat Patrick Lefelon

24 mei 2020

14u12 0 Antwerpen Twee jongens van 19 en 22 jaar hebben zaterdag kort voor middernacht voor veel tumult gezorgd aan de Tweemontstraat in de buurt van het Sportpaleis. Alles wijst erop dat er een ruzie was over drugs. Op een gegeven moment trok de 19-jarige een pistool maar hij kon ingerekend worden door de politie.

Volgens parketwoordvoerster Lieselotte Claessens waren de twee jongemannen rond middernacht op wandel in de Tweemontstraat. Op een gegeven ogenblik spraken zij een man aan die in een geparkeerde auto zat. Er ontstond een discussie die al snel veel volk lokte. Er is sprake van wel een tiental andere jongeren die kwamen kijken wat er aan de hand was.

Lieselotte Claessens: “De 19-jarig heeft een vuurwapen getoond. De politie is er dan bijgehaald en heeft de jongeman gearresteerd. Samen met zijn vriend is hij verhoord maar na afloop weer vrijgelaten. De juiste toedracht van de ruzie is ons niet duidelijk.”

Alles wijst erop dat de ruzie te maken heeft met een geschil over drugs. Eén van de betrokken jongeren Mo T. is namelijk een bekende van het Antwerpse gerecht in drugszaken. Het onderzoek werd overgenomen door de federale gerechtelijke politie.