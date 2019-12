19-jarige kritiek nadat hij bewusteloos in zwembad gevonden wordt, mogelijk na gebruik van lachgas Sander Bral

03 december 2019

21u06 0 Antwerpen Een negentienjarige jongeman is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij bewusteloos in een zwembad van een privéwellness in Antwerpen werd aangetroffen maandagavond. In de buurt van het zwembad lagen verschillende gebruikte capsules lachgas, mogelijk raakte hij bedwelmd door het gas en belandde hij zo in het zwembad.

Drie mannen boekten gisterenavond een privéwellness aan de Beatrijslaan op het Antwerpse Linkeroever. Eén van hen, een negentienjarige jongen, raakte aan het eind van de avond zoek, terwijl de andere twee zich al aan het omkleden waren. Samen met de zaakvoerder werd de jongeman op de bodem van een zwembad aangetroffen in het wellnesscomplex.

Lachgas

De politie arriveerde eerst en begon met de reanimatie in afwachting van de hulpdiensten, de negentienjarige werd met levensgevaar naar het universitair ziekenhuis gebracht. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoek, momenteel lijkt het om een ongeval te gaan. Of het gebruik van lachgas aan de oorzaak lag, maakt deel uit van het onderzoek, dat laat het parket van Antwerpen weten.

Het oneigenlijk verkopen, gebruiken en bezitten van lachgas op de openbare weg is sinds enkele weken verboden in Antwerpen. Het blijft wel legaal te verkrijgen in België. Lachgas is al jaren erg populair bij jongeren, het veroorzaakt een korte roes maar er zijn wel degelijk gevaren voor de gezondheid aan verbonden.

