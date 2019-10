19 huiszoekingen en 18 arrestaties: Antwerps gerecht rolt grote ‘phishingbende’ met vijf minderjarigen op BJS

24 oktober 2019

14u42 4 Antwerpen In Antwerpen, Schoten en Heist-op-den-Berg zijn donderdag bij negentien gelijktijdige huiszoekingen in het kader van een grootschalig onderzoek naar phishing en oplichting in totaal achttien personen gearresteerd. Het gaat om dertien meerderjarigen van 18 tot 24 jaar en vijf 17-jarigen. Ze zouden bankkaarten of vertrouwelijke gegevens hebben gestolen en vervolgens geld hebben afgehaald in onder meer Antwerpse en Nederlandse casino’s.

Phishing is een vorm van internetfraude waarbij oplichters proberen om gevoelige informatie zoals wachtwoorden, gebruikersnamen of bankgegevens te weten te komen door zich voor te doen als een legitieme instelling zoals een bank. De bende die het Antwerpse gerecht nu in het vizier heeft, zou ook fysieke bankkaarten hebben gestolen of vertrouwelijke gegevens hebben ontfutseld via ‘shouldersurfing’ - over de schouder van het slachtoffer meekijken om te zien welke gegevens worden ingevoerd.

Muilezels

Met de vertrouwelijke informatie in de hand werkte de bende vervolgens met ‘muilezels’ die ze vond via Snapchat en WhatsApp. Het gaat om personen die hun bankkaart en -rekening ter beschikking stellen zodat het geld van de slachtoffers ernaar kan worden overgeschreven en nadien verder doorgesluisd en/of afgehaald. Volgens onze informatie werden er “muilezels” aangestuurd vanuit onder meer een shishabar in de Antwerpse stationsbuurt. Jongeren die bereid waren om hun rekening ter beschikking te stellen, zouden 10 procent van de opbrengst krijgen óf een dure iPhone.

Casino’s

“Het geld werd afgehaald in Antwerpse en Nederlandse casino’s of aan Nederlandse bankautomaten, of er werden goederen mee aangekocht. De verdachten zouden ook dure gsm’s hebben gekocht met identiteitskaarten en mogelijk vervalste loonfiches”, aldus het parket. Er is in het dossier ook sprake van een horloge, met een waarde van 20.000 euro, die door een van de bendeleden in Knokke werd opgehaald.

In totaal heeft het parket al weet van zowat veertig feiten waarvoor de bende in aanmerking komt. De dertien meerderjarige verdachten zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, de vijf minderjarigen bij de jeugdrechter. De feiten zijn gekwalificeerd als criminele organisatie, vereniging van misdadigers, oplichting, valsheid in geschriften en afpersing.