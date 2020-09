18-jarigen verstoppen zich in koelruimte en kartonnen doos tijdens inbraak supermarkt



CVDP

11 september 2020

18u05 0 Antwerpen De politie heeft dondernacht twee inbrekers op heterdaad betrapt in een supermarkt op Linkeroever. De twee 18-jarigen werden gearresteerd.

Nadat het alarm van de zaak was afgegaan, verwittigde de bewaking van een supermarkt de politie. Ter plaatse konden de agenten vaststellen dat een deel van de glazen deur was vernield. Naast de deur werd ook een hamer gevonden. De uitgangen van het gebouw werden beveiligd door interventiepatrouilles terwijl het snelleresponsteam nazicht deed in de winkel. Ook de politie van Zwijndrecht leverde ondersteuning.

Een eerste verdachte werd gevat in de koelruimte, de tweede had zich in een kartonnen doos in het magazijn proberen verstoppen. Beide 18-jarigen bleken niet aan hun proefstuk toe en werden gearresteerd. Ze bleken illegaal in ons land te verblijven.