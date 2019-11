18-jarige vrijgelaten na terreuralarm op universiteit Antwerpen: “Mogelijk niet de verzender van het dreigbericht” Patrick Lefelon

26 november 2019

09u11 4 Antwerpen De 18-jarige jongeman die maandagavond was opgepakt in Antwerpen in het kader van het onderzoek naar de dreigberichten die eerder op de dag commotie veroorzaakten bij de Universiteit Antwerpen, is vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Uit het onderzoek en het verhoor blijkt dat de jongeman eigenaar is van het account, maar dat hij mogelijk niet de verzender van het dreigbericht is. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

Een e-mail die binnenkwam bij de helpdesk van de universiteit, zogezegd afkomstig van een student geneeskunde, zorgde gisteren voor heel wat opschudding. In het bericht was sprake van een gewapende man die zou toeslaan, al werd de universiteit zelf niet vernoemd. Op sociale media dook een soortgelijk bericht op. De politie kwam aanvankelijk ter plaatse op de Campus Drie Eiken om iedereen gerust te stellen en te zeggen dat er geen reden was tot paniek, maar ging na de middag toch over tot extra voorzorgsmaatregelen. Op de meeste campussen van de UAntwerpen mocht enkele uren lang niemand de gebouwen verlaten en werden de lessen geschorst. Omstreeks 16.30 uur mocht iedereen weer naar huis.

In het onderzoek kon de eigenaar van het social media-account waarmee de dreiging werd verstuurd geïdentificeerd worden. De 18-jarige werd gisteravond gearresteerd op Antwerpen-Linkeroever en in de loop van de avond en nacht uitgebreid verhoord. Er is ook een huiszoeking bij de man thuis uitgevoerd.

Uit het onderzoek en het verhoor blijkt dat de jongeman eigenaar is van het account, maar dat hij mogelijk niet de verzender van het dreigbericht was. De onderzoeksrechter heeft daarop beslist om de man terug in vrijheid te stellen. Het gerechtelijk onderzoek wordt intensief verdergezet.

In het onderzoek zijn er tot op dit moment geen aanwijzingen dat de dreiging nog concreet is.