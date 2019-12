18-jarige gooit bommetjes naar huizen en vlucht weg voor politie Jan Aelberts

09 december 2019

11u03 3 Antwerpen 18-jarige jongen is door de politie opgepakt omdat hij samen met zijn vriend bommetjes gooide richting huizen in de Stuivenbergwijk. Toen de politie hem aansprak, sloeg hij de op de vlucht.

Een patrouille van het wijkteam Stuivenberg hoorde afgelopen zaterdag verschillende knallen. De inspecteurs gingen op zoek naar de bron. Ze zagen hoe twee jongeren bommetjes gooiden, onder meer in de richting van huizen in de buurt. Gezien het lawaai dat ze veroorzaakten en het gevaar op beschadigingen werden de twee aangesproken. Maar dat was niet naar de zin van de kerels, en zij zetten het op een lopen. Na een achtervolging te voet kon één van de twee gevat worden. De 18-jarige werd naar het kantoor gebracht voor verder onderzoek. Hij had nog 68 bommetjes in verschillende vormen op zak. Ze werden in beslag genomen en zullen vernietigd worden.