17e-eeuwse sfeer op de Rubensmarkt

15 augustus 2019

16u16

Wie graag eens terugkeert naar de 17e eeuw, kan op deze Moederdag op de Rubensmarkt terecht. En, ondanks het wisselvallige weer, kan de markt weer op heel wat bezoekers rekenen. Een 200-tal marktkramers in historische kledij bieden er allerlei historische producten aan van in de tijd van Rubens. Ook de medewerkers van de infobalie aan de Grote Markt zijn voor de gelegenheid in 17e-eeuwse kledij uitgedost. De markt staat nog tot 23 uur opgesteld rond de Grote Markt: de Suikerrui, Ernest Van Dijckkaai, Plantinkaai, Handschoenmarkt, Grote Markt en Kaasrui.