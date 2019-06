170.000 euro aan heroïne en cocaïne gevonden in auto tijdens grenscontrole kg

27 juni 2019

15u36

Bron: Belga 0 Antwerpen Op de grens tussen België en Nederland in het Antwerpse polderdorp Berendrecht zijn afgelopen nacht twee personen betrapt met drugs in hun voertuig. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. De twee liepen tegen de lamp tijdens een gezamenlijke actie van de mobiele eenheid van de Antwerpse politie en de douane.

Een van de verdachten had 2,5 kilogram heroïne, 2 kilogram cocaïne en 91 gram hasj bij. De drugs hebben een gezamenlijke straatwaarde van meer dan 170.000 euro. De man was ook nog eens in het bezit van 5 liter basisvloeistof voor het maken van crack.



De politie besloot vervolgens een huiszoeking uit te voeren bij de verdachte thuis, in het Brusselse. Daar werd nog een bijkomende, kleine hoeveelheid drugs in beslag genomen. De man zelf werd opgepakt en zal worden voorgeleid.