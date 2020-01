160 studenten kruipen in de huid van toppolitici op EuroSim-conferentie AMK

06 januari 2020

13u37 2 Antwerpen De Universiteit Antwerpen is voor de derde keer gastvrouw voor de EuroSim-conferentie: van 6 tot 9 januari verwelkomt de Stadscampus 160 studenten uit de VS en de EU. Zij kruipen in de huid van toppolitici, en vergaderen er over internationale problemen.

EuroSim wordt georganiseerd door het Trans-Atlantic Consortium for European Union Studies and Simulations (TACEUSS), en is een initiatief waaraan een twintigtal universiteiten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan meewerken. “Tijdens een EuroSim-conferentie kruipen studenten in de huid van Europese toppolitici of ze leven zich in in hun rol van lobbyist of journalist, om vervolgens de Europese besluitvorming te simuleren”, legt prof. Peter Bursens uit. “Voor de derde keer mag de Universiteit Antwerpen gastvrouw zijn voor deze conferentie, de grootste in zijn genre.”

Internationale problemen

Vier dagen lang ontmoeten 160 studenten uit de Verenigde Staten en verscheidene Europese landen elkaar aan de onderhandelingstafel en uiteraard ook op informele momenten. Bursens: “Centraal thema dit jaar is het sanctiebeleid van de Europese Unie ten aanzien van Iran en Rusland, uiteraard een zeer actueel onderwerp. Wie weet komen deze toekomstige beleidsmakers wel met out-of-the-boxoplossingen op de proppen, oplossingen die misschien ook de huidige generatie politici kunnen helpen bij de aanpak van de internationale problemen.”

Het officiële startschot van de conferentie wordt gegeven op maandag 6 januari om 16 uur in de Tassiszaal in het Hof van Liere (Prinsstraat 13). De volgende dagen staan er plenaire zittingen op de agenda, maar vooral ook vergaderingen van het Europees Parlement en van de Europese Raad. Op woensdag komt ook Frans van Daele, minister van Staat, praten over trans-Atlantische relaties.