16 verkeersinbreuken in één maand tijd: Griek moet van politie in één keer 1.464 euro ophoesten Sander Bral

20 juni 2019

12u23

De verkeerspolitie vernam woensdag dat een bestuurder met een huurwagen in bijna een maand tijd zestien verkeersovertredingen had begaan. De wagen werd geregeld opgemerkt in de regio Zuid. Donderdagochtend heeft de verkeerspolitie met verschillende ploegen in de omgeving gepatrouilleerd in de hoop de bestuurder te kunnen onderscheppen. Eén van de anonieme ploegen kreeg het voertuig in de gaten en werd door een politieploeg in uniform aan de kant gezet. De bestuurder, een Griek, kreeg de rekening gepresenteerd voor zijn vele overtredingen. Hij moest meteen 1.464 euro betalen.