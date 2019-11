16-jarige onder invloed van drugs rijdt rond met niet-verzekerde wagen Sander Bral

08 november 2019

18u46

De verkeersondersteuningsteams van West, Centrum en de mobiele eenheid van de lokale politie hebben donderdag dertig voertuigen gecontroleerd die werden opgepikt door slimme ANPR-camera’s. In Brouwersvliet werd een voertuig gestopt waarvan de bestuurder amper zestien jaar oud was. Bij controle van de boorddocumenten bleek dat de auto niet verzekerd was. Bovendien legde de minderjarige nog een positieve speekseltest af ook. Gezien de feiten werd de wagen getakeld en in beslag genomen. Nog twee andere bestuurders reden onder invloed van verdovende middelen. Zij zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden voor vijftien dagen. Een bestuurder werd betrapt nadat hij te veel gedronken had en achter het stuur kroop. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingetrokken. Eén buitenlandse bestuurder die onder invloed reed, kon de boete niet betalen en zag zijn voertuig ingehouden worden. Bij de actie werd een voertuig getakeld dat geseind stond als gestolen. De twee inzittenden hadden drugs op zak.