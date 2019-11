16-jarige aanstoker die opriep winkels te plunderen in gesloten instelling geplaatst Patrick Lefelon

18 november 2019

12u53 6 Antwerpen De jeugdrechter in Antwerpen heeft afgelopen weekend een 16-jarige geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. De tiener zou beschouwd kunnen worden als aanstoker van een plan om een raid uit te voeren op winkels in de Antwerpse binnenstad.

Vrijdag had de politie info achterhaald dat er via sociale media werd opgeroepen om winkels te plunderen in Antwerpen. De 16-jarige die de oproep had gelanceerd, werd in de namiddag gearresteerd. Tijdens verscherpt toezicht konden vrijdag in de vooravond 16 jongeren gearresteerd worden. Ze werden enkele uren van hun vrijheid beroofd en mochten daarna beschikken.

Het parket Antwerpen besliste om de vermeende aanstoker voor te leiden bij de jeugdrechter voor een poging diefstal met geweld bij nacht, in bende en met wapenvertoon en voor leiderschap van een criminele organisatie. De 16 jongeren zullen in de loop van deze week verhoord worden. Het verdere onderzoek zal duidelijk moeten maken of de jongeren ingegaan waren op de oproep en daarom op die plaats hadden verzameld. Na de verhoren zal het parket beslissen over het verdere gevolg.

Een 14-jarige had drugs op zak. Hij is door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten jeugdinstelling op verdenking van handel van verdovende middelen.