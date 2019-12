150 Senioren verkopen met koor ‘Jong van Hart’ volledige Singel uit Jan Aelberts

09 december 2019

20u36 0 Antwerpen Na twee maanden repeteren treedt het koor ‘Jong van Hart’ op zondag 15 december op in deSingel. Meer dan 150 senioren geven dan, al zingend of dansend, het beste van zichzelf onder begeleiding van dirigent Hans Primusz. Het optreden kan al een succes genoemd worden want deSingel is volledig uitverkocht.

Het gelegenheidskoor brengt Nederlandstalige liedjes, maar pakt ook uit met mooie Franse chansons en swingende Engelstalige nummers. “De voorbije twee maanden zaten de deelnemers niet stil. Hans Primusz stoomde de zangtalenten in tien sessies klaar voor hun liveconcert”, zegt Tom Van den Borne, districtsschepen voor senioren. “De doelstelling van ‘Jong van Hart’ is samenhorigheid creëren. Samen zingen of dansen zorgt voor verbinding en raakt aan emoties. Het draagt bij tot de levenskwaliteit en haalt mensen uit hun isolement.”

Het koor ‘Jong van Hart’ is een samenwerking van het district Antwerpen en dienstencentrum Liberty en woonzorgcentrum ’t Zand van Zorgbedrijf Antwerpen.