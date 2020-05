150 schapen houden Antwerpse begraafplaats Schoonselhof proper BJS

16 mei 2020

17u57 7 Antwerpen Schrik niet als u straks op de bekende begraafplaats Schoonselhof in Hoboken op een kudde grazende schapen stoot. Vanaf dinsdag zullen 150 Kempische heideschapen er de grachtkanten begrazen. Momenteel gebeurt het onderhoud nog door lawaaierige machines.

De uitgestrekte parkbegraafplaats Schoonselhof telt ongeveer acht kilometer aan grachtkanten die momenteel machinaal onderhouden worden. Een tijdrovende taak. En bovendien beschadigen de maaimachines soms de wortels van de bomen in de lanen en verdichten ze de ondergrond.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een opmerkelijk alternatief voor het onderhoud gevonden: schapen. Vanaf dinsdag zal een kudde heideschapen van de Antwerpse stadsherder de grachtkanten - ze komen dus niet op de grafperken - begrazen, waardoor het machinaal beheer overbodig wordt. Er zal telkens een perceel rondom een gracht afgebakend worden met een verplaatsbare schrikdraad en de kanten daarbinnen worden dan kort en intensief begraasd. Wanneer de grachtkanten zijn afgegraasd, wordt het perceel verplaatst.

Antwerpse Père Lachaise

Het initiatief om schapen in te zetten kadert in het engagement van het stadsbestuur om het Schoonselhof - ook wel eens het Antwerpse Père Lachaise genoemd - aantrekkelijker te maken, voor Antwerpenaars én toeristen. “We beseffen te weinig hoe mooi ons funerair erfgoed wel is. Ik wil er deze legislatuur meer aandacht op vestigen”, aldus schepen Fons Duchateau (N-VA), bevoegd voor patrimonium, groen en stads- en buurtonderhoud.

Recent nog riep Duchateau Antwerpenaars op om ‘verlaten’ graven in bruikleen te nemen. Meer dan zesduizend grafmonumenten liggen er immers ongebruikt bij op de stedelijke begraafplaatsen.