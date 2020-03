15 UAntwerpen-studenten in Italië komen voorlopig niet terug BJS/BLG

05 maart 2020

14u26 0 Antwerpen De 15 studenten van de Universiteit Antwerpen die op dit moment op uitwisseling of stage zijn in Italië, worden voorlopig niet teruggeroepen. Dat zegt een woordvoerder van de universiteit nadat de Italiaanse overheid een tijdelijke sluiting van alle scholen aankondigde.

De universiteit ontvangt naar eigen zeggen veel vragen van studenten en onderzoekers die in het buitenland verblijven. “Die vragen bekijken we geval per geval”, zegt woordvoerder Peter De Meyer.

Woensdag kondigde de Italiaanse overheid aan dat alle scholen en universiteiten zeker tot 15 maart gesloten worden. Er wordt aan studenten en personeel voorlopig niet gevraagd om terug te keren. “Voor de studenten is het niet evident om zomaar terug te keren”, zegt De Meyer. “Zij moeten credits halen en dreigen in de problemen te geraken met hun studietraject, wanneer ze hun semester daar moeten afbreken.” UAntwerpen houdt contact met de Italiaanse partneruniversiteiten om te kijken hoe de situatie evolueert.

Eerder besloot de universiteit al om het vertrek naar risicogebieden niet langer toe te laten.