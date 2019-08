15-jarige regisseur neemt kortfilm op in Antwerpen ‘Waarom Wraak?’ is een familiedrama over een drugsverslaafde vader. Caroline Van de Pol

09 augustus 2019

14u01 1 Antwerpen Deze zomer is Noa Jacobs (15) uit Brasschaat druk in de weer met het opnemen van zijn kortfilm ‘Waarom Wraak?’. Het verhaal speelt zich af in Antwerpen en voor zijn cast vond hij bekende acteurs Loes Van den Heuvel, Begir Memeti, Apollonia Sterckx en Cédric Galle. De kortfilm zal in december uitkomen op YouTube.

‘Waarom Wraak’ is een familiedrama over een drugsverslaafde vader die zich agressief gedraagt tegenover zijn kinderen. Hij raakt betrokken bij een auto-ongeluk waarop zijn kinderen op zoek gaan naar antwoorden. “Ik heb veel fantasie en lees graag. Toen ik dit verhaal in mijn hoofd kreeg schreef ik het meteen op”, vertelt Noa. Het idee om zelf een film te regisseren kwam tijdens de opnames voor de Vlaamse jeugdseries LikeMe en wtFOCK, waarin hij acteerde.

Voor de cast vroeg Noa aan enkele bekende acteurs om vrijwillig in zijn kortfilm te spelen. “Ik kende Apollonia Sterckx (Britney uit Thuis) en Cédric Galle (van de fictiereeks ‘VLOGLAB Beach #Stories’). Omdat ik een grote fan ben van FC de Kampioenen vroeg ik ook Loes Van den Heuvel om mee te spelen”, vertelt hij. Begir Memeti (Faroud uit Familie) vond Noa via een Facebookgroep voor acteurs. “Het team komt goed overeen en iedereen geeft elkaar tips, dat is heel fijn.”

Noa neemt de kortfilm op in drie draaidagen van 10 uur ‘s morgens tot 6 uur ‘s avonds. “Vorige week filmden we in Wuustwezel en Brasschaat en eind augustus gaan we opnemen aan het Steenplein en in de Vlaaikesgang in Antwerpen.” Het opnamemateriaal huurde hij voor een goede prijs in Nederland en monteren leerde hij via YouTube-filmpjes. Het is niet de eerste keer dat Noa een kortfilm maakt, in januari ging ‘#Real_Friends’ in première op YouTube. De film gaat over een gepeste jongen die er uiteindelijk toch in slaagt om vrienden te maken. “Hoewel die eerste kortfilm eigenlijk een soort van probeersel was, hebben we toch al 1500 views”, vertelt hij.

Ook voor de toekomst zit Noa nog vol creatieve plannen. Binnenkort acteert hij in de musicalfilm ‘Annette’ van Leos Carax en volgende zomer wil hij zijn eerste langspeelfilm opnemen. Noa studeert momenteel Sociaal-Technische Wetenschappen maar zou graag overschakelen naar een richting met regisseren en acteren. “Later wil ik graag een beroep in de filmsector. Liefst eerst als acteur en daarna als regisseur.”