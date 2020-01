15-jarige dealer gepakt omdat hij van op fiets sms’jes verstuurt Jan Aelberts

13 januari 2020

16u24 0 Antwerpen Het wijkondersteuningsteam van de regio Centrum zag zaterdagavond hoe een fietser aan hoge snelheid over de Vlaamsekaai reed en ondertussen berichten verstuurde met de gsm. Het bleek om een dealer te gaan.

Even verder hield de fietser halt en maakte hij een kortstondig contact met een oudere man. Omdat de inspecteurs een drugsdeal vermoedden, controleerden ze de fietser. Hij bleek in het bezit van enkele verpakkingen cocaïne, 350 euro cash en een gsm. Bij hem thuis werden nog vijf verkoopshoeveelheden cocaïne aangetroffen. Ook de elektrische fiets werd in beslag genomen. De 15-jarige dealer werd voorgeleid en geplaatst in een gesloten instelling.