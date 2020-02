15.000 tickets verkocht in 1 dag: extra voorstelling van Hans Teeuwen gepland in Stadsschouwburg AMK

04 februari 2020

14u04 0 Antwerpen De ticketverkoop voor de nieuwe show van de Nederlandse cabaretier Hans Teeuwen heeft zijn start niet gemist. Op één dag tijd werden al meer dan 15.000 tickets verkocht, dus doet hij er nog wat voorstellingen bij. Op donderdag 16 juli geeft hij een extra show in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

Hans Teeuwen gaat na vier jaar weer op tour, en hij komt met zijn voorstelling ‘Nou Lekker Dan’ ook naar Antwerpen. Er waren twee shows gepland op 17 en 18 juli in de Stadsschouwburg, maar daar komt er nog eentje bij op 16 juli. Er werden namelijk al meer dan 15.000 tickets verkocht voor zijn shows. Ook in Hasselt en Gent werd een extra voorstelling ingepland.

Teeuwen is tot en met november 2020 met zijn voorstelling ‘Nou Lekker Dan’ te zien in theaters in Nederland en België. Het is vier jaar geleden dat hij op de planken stond met de uitverkochte tour van ‘Echte Rancune’. Tickets kosten 39 euro, en zijn te vinden op www.livecomedy.be.