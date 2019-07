14.000 gezinnen krijgen onterechte herinneringsbrief voor provinciale belastingen ADA

05 juli 2019

15u50 0 Antwerpen Zo’n 14.000 inwoners van de provincie Antwerpen hebben deze week onterecht een herinneringsbrief ontvangen om hun provinciale belasting voor gezinnen te betalen. Door een technische fout werd hun betaling niet herkend, ook al is die wel degelijk uitgevoerd en door de provincie ook ontvangen.

Wie niet binnen de 2 maanden zijn of haar provinciale belasting betaalde, ontving deze week een herinneringsbrief. Het gaat om in totaal 73.000 gezinnen. Uit nazicht blijkt echter dat 14.000 geadresseerden deze herinneringsbrief ten onrechte hebben ontvangen. De precieze oorzaak van deze fout wordt nog onderzocht.

Wie onterecht een herinneringsbrief heeft ontvangen, hoeft niet te reageren. Alle betalingen worden onderzocht. Wie nog niet betaald heeft, zal later een tweede herinneringsbrief ontvangen. Wanneer alles wel in orde is, volgt er uiteraard geen herinneringsbrief meer.

Wie als gevolg van een onterechte herinneringsbrief reeds voor een tweede keer heeft betaald, zal het bedrag automatisch teruggestort krijgen.

De provincie Antwerpen verontschuldigt zich bij de betrokkenen uitdrukkelijk voor dit ongemak.

Meer over Antwerpen

politiek

belastingen

overheidsbeleid