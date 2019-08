13de editie ‘Antwerp Skate Contest’ op nieuw indoor skateparcours in Parkloods BJS

12 augustus 2019

18u18 0 Antwerpen In Park Spoor Noord vindt op 20, 21 en 22 augustus de 13de editie van de Antwerp Skate Contest plaats. Op het gloednieuwe indoor skateparcours van meer dan 1300 m² in de Parkloods zullen 50 nationale en internationale skatetoppers het drie dagen lang tegen elkaar opnemen.

Op dinsdag 20 augustus worden in Park Spoor Noord zogenaamde ‘Tricks for cash’ gehouden. Skateboarders van alle leeftijden tonen dan hun tricks aan een jury. Die kan hen belonen met €50 euro per trick.

Op woensdag 21 augustus vinden de kwalificaties met 50 professionele skateboarders uit heel Europa plaats. Een dag later, op donderdag 22 augustus, worden de semifinales en de finale gehouden, gevolgd door een prijzenceremonie. Het prijzengeld bedraagt liefst 10.000 euro.