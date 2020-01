120.000 mensen aanschouwen het (mistige) eindejaarsvuurwerk Annelin Marien

01 januari 2020

16u12 0 Antwerpen Vannacht werd 2020 feestelijk ingezet in heel Antwerpen, en ook het jaarlijkse vuurwerkspektakel kon weer op veel toeschouwers rekenen. Zo’n 120.000 mensen aanschouwden hoe ongeveer 1.200 vuurpijlen de lucht in werden geschoten, al verdwenen sommige wel in de mist. “Maar nog steeds 70% van het vuurwerk was wél goed zichtbaar.”

Om klokslag middernacht werd 2020 ingezet met een vuurwerkspektakel, waarbij zo’n 1.200 vuurpijlen werden afgeschoten vanop een ponton op de Schelde. Het vuurwerk duurde dit jaar vijftien minuten in plaats van twintig, maar het werd een intens schouwspel met meer pijlen dan andere jaren. De mist zorgde er helaas voor dat sommige vuurpijlen slecht zichtbaar waren, maar dat lieten zo’n 120.000 toeschouwers niet aan hun hart komen, en ook de vuurwerkartiesten zelf niet.

“Ik ben zeer tevreden, alles is veilig de lucht ingegaan, en ik denk dat we erin geslaagd zijn om samen met de Antwerpenaar het nieuwe jaar goed in te zetten”, aldus Cliff Hooge, de Antwerpse vuurwerkartiest die het vuurwerk van vannacht samenstelde. “Helaas was er toch wel wat mist, wat inhoudt dat de grotere vuurpijlen, die hoger de lucht ingaan, minder zichtbaar waren. Maar we bouwen onze show altijd zo op dat we in drie lagen vuurwerk hebben, op verschillende hoogtes, en 70% van het vuurwerk wordt op zo’n lagere hoogte afgeschoten. Die pijlen waren dus gelukkig wel goed zichtbaar.”