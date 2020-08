117 personen getest op eerste dag testdorp, openingsuren komend weekend ingekort door hittegolf ADA

07 augustus 2020

08u45

Bron: Belga 0 Antwerpen In Antwerpen zijn donderdag in totaal 117 personen langsgekomen voor een test op het coronavirus in het kersverse testdorp TestCovid op de site Spoor Oost. Dat zijn er een pak minder dan de capaciteit van 600 testen per dag. Mogelijk beschikken nog niet veel mensen over een code om zich vooraf te registeren.

Alleen mensen zonder symptomen mogen zich in TestCovid laten testen, wie wél symptomen heeft moet zijn huisarts raadplegen. Je moet bovendien beschikken over een activatiecode om je te kunnen registreren op de website www.testcovid.be. Zo’n code krijg je momenteel alleen maar via een contactonderzoeker of van de federale overheid nadat je terugkwam uit een rode zone in het buitenland. Initiatiefnemer Jan Stroobants, spoedarts bij ZNA, hoopt dat dat systeem snel zal worden uitgebreid.

Hittegolf

Vanwege de verwachte hittegolf past het testdorp de openingsuren dit weekend aan. Je kan dan alleen een afspraak maken tussen 9 en 11 uur. Een afspraak maken is verplicht, benadrukt de organisatie, en kan tot twee dagen in de toekomst.

TestCovid is momenteel enkel bedoeld voor inwoners van de stad Antwerpen en de buurgemeenten Borsbeek, Schoten, Stabroek en Wommelgem. Je kan er zowel met de auto als te voet of met de fiets terecht. Als je met de auto komt, kan je gebruikmaken van een teststraat waarbij je je voertuig niet moet verlaten tijdens de test. Er mogentot vier personen in één voertuig zitten - of één per raampje dat open kan. De tests worden uitgevoerd door studenten verpleegkunde van de AP-hogeschool, in het kader van hun stage, en geanalyseerd door een laboratorium in Zwijndrecht onder leiding van Herman Goossens (UAntwerpen).