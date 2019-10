11 Antwerpenaars bij genomineerden Belgian Fashion Awards Annelin Marien

11u46 0 Antwerpen De 37 genomineerden van de Belgian Fashion Awards zijn vandaag bekend gemaakt, met daaronder 11 Antwerpenaars. De Belgian Fashion Awards willen creativiteit en innovatie in de Belgische modewereld vieren, en worden op 21 november uitgereikt in de vernieuwde Handelsbeurs in Antwerpen.

Voor de derde Belgian Fashion Awards zijn er genomineerden in zes verschillende categorieën, plus The Jury Prize waarvoor geen nominaties zijn. In de categorie ‘Designer of the year’ zijn onder andere de in Antwerpen wonende Christian Wijnants en de Antwerpse juwelier Wouters & Hendrix genomineerd. Uber & Kosher (een Antwerpse visual art studio) en Peter Philips (Antwerpse make-up artist) zijn genomineerd voor ‘Professional of the year’. Als ‘Entrepreneur of the year’ zijn Damoy Antwerp en Essentiel genomineerd. Templa (luxe skikleding) en Bernadette (zijden jurken) zijn dan weer als Antwerpse genomineerden voor ‘Emerging Talent of the year’. Quinten Mestdagh (net afgestudeerd aan de Antwerpse mode-academie) is genomineerd voor ‘Most Promising Graduate of the year’, en voor ‘Fashion Brand of the year’ kan het publiek stemmen op de Antwerpse merken Howlin’ en Arte.

Je kan alle genomineerden bekijken op www.belgianfashionawards.be.