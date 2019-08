100 jaar Olympische Spelen in Antwerpen: Merksem zoekt dichters en fotografen Jan Aelberts

22 augustus 2019

16u29 0 Antwerpen De laatste week van januari is traditiegetrouw ‘Week van de Poëzie’ in Merksem. Dan worden foto’s en gedichten tentoon gesteld in het Gemeentepark Roosendael. In 2020 draait alles rond de Olympische Spelen. Die vonden in 1920 plaats in Antwerpen.

Het district kiest voor de ‘Week van de Poëzie’ volgend jaar voor het thema ‘spelen’ omdat het in 2020 exact 100 jaar geleden is dat de Olympische Spelen naar Antwerpen kwamen. In die tijd werden ook nog disciplines literatuur, beeldhouw- en schilderkunst georganiseerd. “Maar ‘spelen’ verwijst uiteraard naar veel meer dan de Olympische Spelen. Denk bijvoorbeeld aan spelende kinderen of muziek spelen, kansspelen en toneelspelen”, klinkt het bij het district.

Alle Merksemse fotografen en dichters, amateurs en professionelen, mogen hun creaties - foto’s en gedichten - rond het thema inzenden. “De mooiste, origineelste, meest ontroerende... foto’s en gedichten kan je daarna van 27 januari tot 18 februari op grote panelen in het Gemeentepark Roosendael bezichtigen. De geselecteerde gedichten en foto’s worden bovendien gepubliceerd in een bundel, kalender of ander origineel drukwerk.”

Inzendingen zijn welkom tot 1 november op het e-mailadres poezie.merksem@antwerpen.be. Je moet enkel je naam en leeftijd vermelden.