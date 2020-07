100 gram schattigheid: twee flamingokuikens geboren in ZOO Antwerpen Annelin Marien

17 juli 2020

10u50 72 Antwerpen Opnieuw leuk nieuws uit de ZOO: nadat op 24 juni Opnieuw leuk nieuws uit de ZOO: nadat op 24 juni babygorilla Vizazi geboren werd , verwelkomt ZOO Antwerpen nu ook twee flamingokuikens. De verzorgers doopten de pluizige kleintjes Vega en Vida.

Sinds begin deze week zijn er twee nieuwe bewoners in het iconische verblijf van de Cubaanse flamingo’s bij de inkom van de dierentuin. Twee eieren werden succesvol uitgebroed na ongeveer 28 dagen, en dat is groot nieuws: flamingo-eieren zijn namelijk fragiel en breken snel. De kuikens wogen bij de geboorte zo’n 100 gram en gingen al snel op verkenning in hun nieuwe verblijf.

“De kuikens stonden meteen op hun pootjes en durven na vier dagen het nest al te verlaten,” zegt verzorger Kim. “De kleintjes hebben nu nog een witgrijs donskleed, in tegenstelling tot de volwassen, roze flamingo’s. Als de jongen twee à drie weken oud zijn, krijgen ze een tweede donskleed, daarna volgen de eerste grijze veertjes. Na twee jaar is het pluizige flamingokuiken helemaal getransformeerd tot een volwassen dier met de kenmerkende roze pluimen.” Cubaanse flamingo’s danken hun roze kleur aan het caroteen dat je in hun voeding terugvindt, zoals kleine kreeftachtige diertjes. Ook de energierijke kropmelk die de ouders aan hun jongen voederen, kleurt door deze stoffen knalrood.

Momenteel slapen de kuikens nog in het nest, een soort toren met modder die wel tot 40 centimeter hoog kan worden met een kuiltje voor het jong, of onder het warme verenkleed van hun ouders. Later zullen ook Vega en Vida als volleerde flamingo’s op één poot balanceren in het flamingoverblijf.