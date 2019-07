100 gram schattigheid: babyflamingo Umi geboren in Antwerpse Zoo ADA

16 juli 2019

10u29 14 Antwerpen Nieuw leven in de Antwerpse Zoo. Op 12 juli is babyflamingo Umi geboren. Het 100 gram zware beestje stelt het goed en de ouders zorgen erg goed voor hun kleine spruit. Schattigheid alom.

Flamingo-eieren zijn zeer fragiel en om breken te vermijden, worden ze in de broedmachine uitgebroed. Intussen blijven de ouders ijverig op een nepei van kalk broeden zodat hun broedzorg gestimuleerd blijft. De broedtijd bij flamingo’s telt 28 dagen, het eigenlijke uitbreken duurt gemiddeld 72 uur. Om het ei te kunnen openpikken leggen de verzorgers het ei in een vochtigere broedkast om het eivlies soepel te houden zodat het niet vast komt te zitten. Met een klein beetje hulp van de verzorgers geraakte het kuikentje op 12 juli uit de vliezen en uit de eierschaal.

Succesvolle switch

Na een korte check-up, wisselden de verzorgers het kalkei voor het kuiken. “Na een paar momenten van verbazing om het piepende kuikentje dat ineens in zijn hoge nest lag, ging de vader enthousiast op het nest staan. Na 10 minuten spannend afwachten, nam mijnheer het kuiken op zijn poten en ging hij zitten. Hij houdt het kleintje warm onder zijn lichaam en je ziet het kopje af en toe tevoorschijn piepen. De ouders wisselen elkaar af om zelf te kunnen eten”, vertelt verzorger Heidi.

Bloedrode babymelk

Flamingo’s voeden hun jongen de eerste maanden met energierijke kropmelk, net als duiven. Het verschil zit hem in de kleur. “Wat melkachtig wit is bij duiven, is felrood bij flamingo’s. De natuurlijke kleurstof van de kreeftachtigen die ze eten, zorgt voor hun mooie rode veren. Zowel het verenkleed als de poten en de snavel van de ouders worden bleker in de periode van het voederen. Pasgeboren kuikens zijn spierwit van kleur. Hun eerste volle verenkleed is grijs om heel langzaam, na een jaar, roze tot felrood te kleuren”, weet Heidi.