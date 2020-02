100 extra deelscooters van Poppy in Antwerpse straatbeeld BJS

10 februari 2020

12u31 1 Antwerpen Deelsysteem Poppy mag in Antwerpen 100 extra elektrische scooters inzetten. Het stadsbestuur heeft daarvoor het licht op groen gezet. Met de geplande uitbreiding komt het aantal elektrische scooters in de Scheldestad op 200.

De Antwerpse start-up Poppy Mobility lanceerde in januari 2018 zijn deelwagens (elektrisch en op CNG) in Antwerpen. In 2019 breidden ze hun aanbod uit met elektrische deelscooters en deelsteps.

Om te voldoen aan de stijgende vraag in het noordelijke deel van de stad, breidde Poppy de Antwerpse zone vorige week uit naar Ekeren. Onlangs werd ook een zone aan de luchthaven van Antwerpen geopend, en werd het totale wagenpark van Poppy uitgebreid tot 500 wagens.

Nu de operationele zone naar het district Ekeren tot aan de grens met de omliggende gemeenten is uitgebreid, wil Poppy ook meer scooters inzetten. Het college van de stad Antwerpen zette verlengde daarom de lopende vergunning voor de uitbating van de deelscooters.

Wanneer de extra scooters precies in het straatbeeld zullen verschijnen, is voorlopig onduidelijk.