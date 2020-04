100 Antwerpse verpleegkundigen in spe springen bij in ziekenhuizen en woonzorgcentra BJS

15 april 2020

18u17 0 Antwerpen Na de paasvakantie gaan 56 studenten uit de hogere jaren van de opleiding Verpleegkunde van het Antwerpse stedelijk onderwijs aan de slag in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Vanaf 18 mei zullen er nog eens 42 eerstejaarsstudenten worden ingezet.

“Stage lopen in de ziekenhuizen is normaal voor onze studenten” zegt Anja Schaaf, campuscoördinator van de opleiding. “In de woonzorgcentra doen zij normaal geen stage, maar in uitzonderlijke tijden maken we uitzonderingen. We zijn ervan overtuigd dat de competenties van deze studenten ook in de woonzorgcentra een welgekomen ondersteuning kan zijn”.

De studenten zullen gekoppeld worden aan een verpleegkundige en onder andere instaan voor de ondersteuning van de zorgplanning en het aansturen van de zorgkundigen. Daarnaast zullen zij ook verpleegkundige taken uitvoeren.

Toezicht van mentor

Andere studenten zullen ingezet worden in diverse organisaties waar er grote noden zijn of in COVID-afdelingen van ziekenhuizen. Uiteraard gaat bij elke stage de nodige aandacht naar hygiëne en veiligheid.

Vanaf 18 mei zullen er nog eens 42 eerstejaarsstudenten worden ingezet. In samenspraak met de stageplaatsen zoals de woonzorgcentra van onder andere het Zorgbedrijf wordt bekeken waar zij het meeste nodig zijn. Onder toezicht van een mentor zullen deze studenten ook ingezet worden om de zorgkundigen te ondersteunen.