100.000 tulpen op het Astridplein Annelin Marien

18 januari 2020

15u35 3 Antwerpen Een gigantische rij wachtende mensen, slingerend over het hele Koningin Astridplein, stond om 13 uur klaar voor de derde tulpenplukactie van VLAM. Nadat het startschot werd gegeven, kon iedereen tot 16:30 uur een gratis bosje Vlaamse tulpen komen plukken in de pluktuin met zo’n 100.000 tulpen vlak voor het Centraal Station. Ook Suske en Wiske waren aanwezig, en kregen een boeketje voor hun 75e verjaardag.

Al voor de derde keer zorgde VLAM op het Koningin Astridplein in Antwerpen voor een tulpenveld met 100.000 tulpen in verschillende kleuren. Het publiek mocht er tussen 13 en 16:30 uur gratis een bosje komen plukken. De vorige edities waren een groot succes, in 2019 kwamen er 7.000 passanten bloemen plukken. (lees verder onder de foto)

Liliane Driesen, woordvoerder VLAM: “De reacties waren bijzonder positief. Bloemen toveren daadwerkelijk een lach op ieders gezicht en ze verjagen de winterblues. De tulp is slechts één van de bloemen die de komst van de lente inluiden. Daarnaast zijn er ook nog narcissen, druifjes, en hyacinten.” De tulpen waren allemaal afkomstig van het Vlaams tulpenbedrijf Tuliflor uit Wervik.

Eregasten waren Suske en Wiske en Leen Vandersteen, dochter van de geestelijke vader van het stripduo. De striphelden vieren in 2020 hun 75ste verjaardag. “We zetten ze graag in de bloemetjes”, aldus Liliane Driesen. ”De pluktuin staat in het thema ‘World of Colors’ en dat sluit perfect aan bij het kleurrijke universum van Suske en Wiske. Vandaar dat we ze hier heel graag verwelkomen als eregasten.” De eerste 100 kinderen die een kleurplaat ingekleurd afgaven aan de pluktuin, ontvingen daarbij een strip van Suske en Wiske.