10-daagse van de Geestelijke Gezondheid staat in teken van ontmoeting en verbinding ADA

28 september 2020

16u06 0 Antwerpen In Antwerpen vindt van 1 tot en met 10 oktober de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Met verschillende activiteiten willen de stad Antwerpen en haar partners het taboe rond geestelijke gezondheid doorbreken.

Op donderdag 10 oktober is het Werelddag Geestelijke Gezondheid. In de tien dagen voor de Werelddag staan in Antwerpen allerlei activiteiten op het programma om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. Iedereen kan deelnemen aan activiteiten waarbij veerkracht, zelfzorg en bewustwording centraal staan. Dit jaar zijn er ook activiteiten die in het teken staan van ontmoeting en verbinding. “Ook tijdens de coronacrisis mag de zorg voor het mentale welzijn niet naar de achtergrond verdwijnen. Integendeel, de impact van de maatregelen en de voortdurende bezorgdheid mogen niet onderschat worden. Deze 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid staat in teken van weerbaarheid en veerkracht. Geen overbodige luxe in deze tijden”, vertelt schepen voor Gezondheidszorg Fons Duchateau.

Alle activiteiten worden georganiseerd volgens de coronamaatregelen of zijn digitaal beschikbaar. Een overzicht van alle activiteiten en inschrijven op www.antwerpen.be/gezondheid. De meeste activiteiten zijn gratis.