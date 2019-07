10.000 wielerfans genieten van na-Tourdernycriterium Caroline Van de Pol

31 juli 2019

23u11 2 Antwerpen Zo’n 10.000 wielerfans zijn woensdagavond afgezakt naar het centrum van Antwerpen voor de 21ste editie van het na-Tourdernycriterium. Achter een brommer reden blikvangers van de Ronde van Frankrijk de wedstrijd door het oude stadsgedeelte om te finishen op de Grote Markt. De grote schermen, fietsgerelateerde kraampjes en een optreden achteraf zorgden voor extra entertainment.

De bekendste deelnemers waren Mathieu van der Poel, Thomas De Gendt, Zdenek Stybar, Laurens De Plus, Oliver Naessen en Sanne Cant. Wout van Aert kon jammer genoeg niet aanwezig zijn door zijn val in de Ronde van Frankrijk. Ook wie een handtekening wilde van tourwinnaar Egan Bernal was er aan voor de moeite. Hij reed dinsdag in Roeselare, maar sloeg Antwerpen over om donderdag een wedstrijd in Nederland te rijden. Schaatser Bart Swings nam voor de tweede keer deel aan het evenement en was de opmerkelijkste kandidaat.

Nieuw dit jaar was de gezamenlijke koppeltijdrit waarbij een renner en renster als team deelnemen. Mathieu Van der Poel en Sanne Cant, beiden wereldkampioen in het veldrijden, werden aan elkaar gekoppeld en vormden zo het ‘koningskoppel’. Nog nieuw is het parcours, dat om praktische redenen gewijzigd werd. De renners reden langs de Wisselstraat, Hofstraat, Zirkstraat, Vleeshouwersstraat, Bullinckplaats, Kuipersstraat, Willem Ogierplaats, Kaasstraat en de Suikerrui richting de Grote Markt.

Johan (35) en Karolien (35) bezochten met hun drie kinderen het dernycriterium. Het gezin is een echte wielerfamilie: ze fietsen allemaal met een koersfiets. Vooral hun oudste zoon Nathan is erg geïnteresseerd in wielrennen. “Mijn lievelingsrenner is Oliver Naessen en Greg Van Avermaet vind ik ook leuk”, vertelt hij. “Ik vind het jammer dat Wout Van Aert er niet bij kon zijn.” Jan (56) en Peter (49) zakten voor de tiende keer af naar Antwerpen om hun favoriete renners van dichtbij aan het werk te zien. Ze zijn al heel hun leven bezig met de koers en in hun vrije tijd leiden ze als seingevers wedstrijden in goede banen. “We maakten vandaag een mooi moment mee”, vertelt Jan. “Veldrijdster Ellen Van Loy schonk haar gewonnen boeket bloemen aan ons omdat ze hierna op reis vertrekt.”

Bij de mannen won Mathieu Van der Poel. Op de tweede en derde plaats strandden Thomas De Gendt en Oliver Naessen. De koppelrit werd gewonnen door Mathieu Van der Poel en Sanne Cant.