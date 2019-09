10.000 deelnemers lopen en wandelen tegen borstkanker Jan Aelberts

30 september 2019

10u12 1 Antwerpen Ondanks het slechte weer hebben zondag 10.000 mensen in Antwerpen deelgenomen aan de ‘Race for the Cure’ van borstkanker-vzw Think Pink. Normaal gezien vond er ook een race plaats in het Brusselse Ter Kamerenbos, maar die werd door het stormachtige weer afgelast.

Het was de elfde keer dat Think Pink de ‘Race for the Cure’ in ons land organiseert. Deelnemers konden kiezen tussen 6 kilometer lopen of 3 kilometer wandelen om de strijd tegen borstkanker onder de aandacht te brengen.

In Antwerpen wist het evenement zondag 10.000 mensen op de been te krijgen, terwijl er in Namen 4.000 deelnemers waren. “Onder hen ook heel wat Brusselse deelnemers die alsnog hun steun en solidariteit sportief wilden uitdrukken”, zegt Think Pink-voorzitter Heidi Vansevenant. “Tegelijk werken we met onze partner Golazo volop aan een oplossing om zo snel mogelijk een nieuwe datum voor te stellen.”

De ‘Race for the Cure’ is de aftrap van de jaarlijkse oktobercampagne tegen borstkanker, een ziekte die één op de acht vrouwen in ons land treft. Ook elders in Europa komen zondag mensen massaal op straat, goed voor in totaal 250.000 deelnemers.