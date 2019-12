1.700 vluchtelingen aan het werk in Antwerpen dankzij ‘Activering Vluchtelingen Antwerpen’ Annelin Marien

05 december 2019

16u05 0 Antwerpen Na drie jaar ‘Activering Vluchtelingen Antwerpen’ maakt de stad deze maand de balans op. Het project kon de voorbije drie jaar 1.700 erkende vluchtelingen aan een job helpen, in verschillende sectoren, en dat zou de integratie bevorderen. De stad Antwerpen zet het project nu verder met eigen financiële middelen.

Anderstalige nieuwkomers aan het werk zetten, en daarbij ondernemers met openstaande vacatures aan personeel helpen: dat is de opzet van het project Activering Vluchtelingen Antwerpen van VDAB, stad Antwerpen en Atlas. Eind december loopt het project af, dus werd vandaag de balans al eens opgemaakt. Zo werden de voorbije drie jaar 1700 anderstalige nieuwkomers met een leefloon naar een job geleid terwijl ze tegelijk een integratietraject liepen. Zij konden aan de slag in verschillende sectoren zoals metaalverwerking, schoonmaak, horeca, IT, logistiek & transport en de uitzend- en dienstenchequesector.

Integratie

Activering Vluchtelingen Antwerpen startte in 2016 met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds. Het budget voor dit project: bijna 2 miljoen euro. De stad Antwerpen zal het project, na de Europese projectsubsidie, nu verderzetten met eigen middelen.

1.700 vluchtelingen vonden dus een job, maar de voorbije drie jaar meldden wel 4.600 nieuwkomers zich aan. De overige aanmelders ervoeren nog te veel drempels en bleken nog niet rijp voor een geïntegreerd traject. Ze doorliepen een lineair traject waarbij de activering naar een job opgestart werd na de afronding van het inburgeringstraject. “Inburgering en activering naar een job gelijktijdig opstarten, als dat mogelijk is tenminste, versnelt en bevordert de integratie van nieuwkomers”, zegt Bjorn Cuyt, provinciaal directeur VDAB. “Zo zetten we in op Nederlands als omgangstaal, maar voor deze groep kan het aanleren van het Nederlands tijdens het werk of tijdens de opleiding.”

Vluchtelingen zijn vaak meer gedreven dan veel Vlamingen Yves Roovers

Zo nam zaakvoerder Yves Roovers van metaalverwerkend bedrijf Kader 20 dit jaar de Afghaan Esmat aan. Esmat woont nu drie jaar in België, en na een succesvolle stage ging hij via een individuele beroepsopleiding (IBO) als metaalarbeider bij de kmo aan de slag. Yves Roovers: “Mijn eerste idee toen Esmat op sollicitatie kwam, was: ‘nee’. Hij had geen enkele ervaring, en hij wilde vooral heel graag een contract. Eerlijk? Ik had argwaan. Maar hij is opengebloeid, zelfzekerder geworden, en hij heeft een goed technisch inzicht, waardoor hij nu al het iets moeilijkere werk aankan. Ik heb ingezien dat als je mensen een kans geeft, dat dat heel goed kan lopen. Vluchtelingen zijn zelfs vaak meer gedreven dan veel Vlamingen: zij willen echt iets bereiken, en dat vind ik knap.”